Platani monumentali capitozzati a Praia a Mare: il Ministero all'Agricoltura bacchetta il Comune

Il Ministero dell'Agricoltura bacchetta il comune di Praia a Mare per il trattamento riservato a due platani monumentali in via Filippo Turati che sono stati completamente capitozzati. "Abbiamo più volte pubblicamente chiesto spiegazioni - rileva Italia Nostra - per quanto avvenuto ma nessun chiarimento o risposta è pervenuta da parte dell'amministrazione comunale. Siamo stati dunque costretti ad inviare al comune di Praia a Mare e per conoscenza al Ministero dell'Agricoltura e al Comando Carabinieri Forestale di Cosenza istanza di accesso civico per avere spiegazioni su autorizzazioni e interventi eseguiti". Il Ministero ha risposto evidenziando come "qualora si rilevi un reale imminente pericolo, come ha sostenuto il comune di Praia a Mare, che minacci la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il sindaco adotta, con atto motivato, un'ordinanza congiungibile d'urgenza di intervento o abbattimento con la indicazione della data di inizio dei lavori, che non necessita di parere ministeriale. L'atto va tempestivamente trasmesso, con l'invito a presenziare alle operazioni, alla Difor Iv, alla competente Struttura Regionale e ai Carabinieri Forestalivarealmente competenti, insieme alla documentazione tecnica specialistica attestante la condizione di pericolosità. Il Ministero rileva che nessuna nota è stata inviata al Difor. Una situazione evidenziata al comune di Praia a Mare anche per altri platani monumentali in via Filippo Turati e per i quali Italia Nostra ha assicurato altre interpellanze.