Cosenza, bollino nero per i precari della scuola in cerca d’una cattedra

Cosenza come Roma, Milano, Torino, Catania, Bologna e Napoli. Sono le province italiane nelle quali è atteso il maggior numero di domande relative alle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). E quindi quelle in cui sarà più difficile ottenere un incarico annuale nella prossima estate. Emerge dalle statistiche circolate nei giorni scorsi nei canali legati all’universo scuola in attesa dell’ordinanza ministeriale utile all’aggiornamento delle Gps per il biennio 2024/26. Una procedura fondamentale sia per l’apertura delle graduatorie stesse sia per la possibilità che si profila di ottenere assunzione su sostegno e conferimento delle supplenze da parte dei docenti di ruolo.

L’avvio della procedura era inizialmente previsto per la settimana del 15 aprile, ma poi i ritardi legati al dover fare i conti con il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione (Cspi) hanno comportato uno slittamento. Notizie importanti per i precari interessati all’aggiornamento delle Gps arriveranno con la pubblicazione, da parte del Ministero, del numero di iscritti per provincia. Dati che possono essere molto utili per capire quali sono le destinazioni migliori, ovviamente sempre compatibilmente con le proprie esigenze personali e lavorative.