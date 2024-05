Paura ai festeggiamenti di San Francesco di Paola, sedicenne sbalzata fuori da una giostra: trasportata d'urgenza in ospedale

Sbalzata da una giostra al luna park, una 16enne in ospedale. La ragazza è stata prima soccorsa da una ambulanza del 118 e poi portata d'urgenza nel presidio sanitario. È accaduto stasera, ultimo giorno dei festeggiamenti in onore di San Francesco. Sul posto per gli accertamenti del caso e per verificare se le cause siano ascrivibili alla giostra sono giunti i poliziotti del locale commissariato e i carabinieri della compagnia di Paola. I carabinieri hanno anche provveduto a scortare l'ambulanza con la 16enne in ospedale.