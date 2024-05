Paura ai festeggiamenti di San Francesco di Paola, sedicenne sbalzata fuori da una giostra: trasportata d'urgenza in ospedale

Sbalzata da una giostra al luna park, una 16enne in ospedale a Paola. Il fatto è avvenuto dopo le 23 davanti a numerosi ragazzi e a tante persone che si trovavano sul lungomare. La ragazza è stata prima soccorsa da una ambulanza del 118 e poi portata d'urgenza nel presidio sanitario. È accaduto ieri sera, ultimo giorno dei festeggiamenti in onore di San Francesco.

Da quanto si è appreso, la ragazzina era salita sulle giostre assieme ad alcune amichette quando - per cause in corso di accertamento - è precipitata al di sotto del braccio meccanico. Secondo il racconto delle persone presenti, la ragazzina è finita sulle griglie di ferro ed è stata soccorsa da alcuni giovani presenti. Ma poi ha perso i sensi e per questo è stato necessario l’intervento del 118. L’ambulanza è giunta di corsa, facendosi spazio tra la folla

Sul posto per gli accertamenti del caso e per verificare se le cause siano ascrivibili alla giostra sono giunti i poliziotti del locale commissariato e i carabinieri della compagnia di Paola. I carabinieri hanno anche provveduto a scortare l'ambulanza con la 16enne in ospedale.