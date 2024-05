A Cosenza il personale comunale scivola sotto le 200 unità

È il cruccio dell’amministrazione comunale rimpinguare il parco dei dipendenti. E non potrebbe essere altrimenti dinanzi a una Pianta organica ridotta all’osso. Il periodo più buio negli ultimi anni in fatto di scrivanie vuote, quando in un passato neppure troppo lontano, gli uffici marciavano spediti offrendo anche dei servizi ottimali all’utenza.

Mancato reclutamento

Ai pensionamenti, però, non è seguito un reclutamento altrettanto massiccio, specie nel momento in cui Palazzo dei Bruzi ha impattato contro il muro del dissesto finanziario, che non ha permesso di espletare bandi di concorso oppure attuare strategie alternative per lenire il vuoto creatosi nei vari comparti dell’Ente. Nei giorni e settimane scorse, intanto, altri impiegati hanno raggiunto il traguardo della quiescenza, tanto che oggi le unità operative in forze al Municipio sono scese sotto la soglia delle 200, intorno a 197 per l’esattezza, novanta delle quali afferiscono al Corpo dei vigili urbani. Di conseguenza lì dove la carenza di dipendenti aveva già creato disagi ai cittadini, adesso la situazione si è ulteriormente aggravata. E meno male che qualcuno tra i neo pensionati pare abbia offerto la propria disponibilità nel proseguire la mansione in modo del tutto gratuito.