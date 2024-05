Cerisano, ferito alla mano dopo una lite in piazza: finisce in ospedale

È finito in ospedale con una ferita da taglio a una mano l’uomo di 40 anni, che l’altra notte, poco dopo le 22, che sarebbe rimasto coinvolto in una lite nella piazza centrale della cittadina delle Serre cosentine. L’uomo è stato accompagnato nel reparto delle emergenze urgenze dell’Annunziata di Cosenza in evidente stato di shock. Non sono chiari ancora i motivi che hanno provocato la lite (nella quale sarebbero state coinvolte più persone).

Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione che hanno inviato un’informativa al comandante della Compagnia dell’Arma bruzia. Da una prima ricognizione – ma si resta sempre nell’ambito delle ipotesi – non vi sarebbero motivi di droga e di criminalità alla base del ferimento dell’uomo. Da indiscrezioni, dovute ai pochi presenti, si propenderebbe in modo particolare ai futili motivi, ovvero un diverbio tra due conoscenti. Diverbio iniziato – sempre secondo le flebili testimonianze dei presenti – con minacce e terminato poi con l’apparizione di una lama di coltello o comunque di un oggetto tagliente. Nelle prossime ore dovrebbero essere più chiari i contenuti della vicenda. Intanto, il giovane cerisanese è stato sottoposto alle cure mediche, pur non avendo riscontrato, per fortuna, alcun danno fisico importante. Resta il fatto: cos'è accaduto a Cerisano, splendido borgo delle Serre cosentine? Nei mesi scorsi, per la cronaca, il sindaco, Lucio Di Gioia, ha sollevato dinanzi il prefetto di Cosenza maggiori attenzioni e più controlli sul territorio. In effetti, in quelle settimane, sia carabinieri che finanzieri hanno effettuato un vero e proprio tour de force in paese, con posti di blocco continui e controlli a tappeto. Microcriminalità e droga, su ogni cosa. Ma l’accoltellamento, per ora, è tutt'altra cosa.