Cimitero di Cassano, per le cappelle servono trenta milioni

Cimitero comunale: il sindaco Giovanni Papasso si dice preoccupato delle condizioni di alcune aree. Il Comune, in particolare, non ha le risorse per recuperare le cappelle delle ex congreghe diocesane transitate all’Ente sotto la gestione commissariale straordinaria. Il primo cittadino aveva esternato tutta la sua preoccupazione nel corso del consiglio comunale dello scorso 23 aprile quando aveva tenuto una dettagliata informativa sulle condizioni del cimitero. Un aggiornamento necessario dove aveva discusso sia della necessità di costruire altri loculi, sia della costruzione del nuovo cimitero a Sibari, sia, soprattutto, della difficile situazione delle cappelle appartenenti alle ex congreghe della Diocesi fatte acquisire al comune dall’allora Commissione Straordinaria e che versano in condizioni strutturali a dir poco difficili. «Sono fortemente preoccupato dalla situazione di alcune aree del cimitero – ha commentato Papasso – e solo poche settimane fa avevamo effettuato un nuovo sopralluogo con il vescovo monsignor Francesco Savino per far capire anche a lui come sia complicata la situazione della San Domenico, del SS Crocifisso e della Sant’Agostino: cappelle realizzate dalle ex Congreghe appartenenti alla Diocesi e la cui gestione, sotto la commissione straordinaria, pur essendo in condizioni pessime, è passata al Comune». Il primo cittadino ha raccontato tutti gli step dei passati avvisi di project financing emanati (e non andati a buon fine) dalla sua amministrazione comunale entrata in carica successivamente per costruire sia il nuovo cimitero a Sibari sia per far gestire e riqualificare queste cappelle la cui situazione deficitaria a livello strutturale risale, addirittura, agli anni Ottanta e che per essere svuotate, demolite e ricostruite costerebbero almeno 30 milioni di euro: una cifra impossibile per le casse comunali.