Corigliano Rossano, 14enne colpisce docente a calcia e pugni. Riteneva di meritare un voto più alto

Non è d’accordo con il voto che gli ha dato il professore e a fine lezione lo aggredisce fuori dalla scuola: è questo il grave episodio accaduto questa mattina nell’istituto Itas Itc di Rossano, dove un ragazzo che frequenta la terza classe, ha reagito in maniera violenta per il giudizio ricevuto. Il docente ha subìto diverse lesioni e aveva tracce di sangue sul volto quando è stato soccorso dal personale della scuola. Immediato l’intervento dell’istituto, che ha attivato, per il tramite della dirigente Anna Maria Di Cianni, tutte le procedure del caso, prestando immediatamente aiuto al docente e chiedendo l’intervento dell’ambulanza ed anche l’intervento dei carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. “L’istituto, ci ha dichiarato la dirigente, non si esimerà come ha già fatto nell’immediatezza del caso, ad avviare tutte le procedure previste dalla legge in casi di aggressione ai docenti”.