Corigliano Rossano, preso a pugni da un suo studente per un voto troppo basso. Prof. presenta denuncia

Questo pomeriggio ha presentato una formale denuncia ai carabinieri di Corigliano Rossano il professore aggredito da un suo studente sedicenne nel centro del Cosentino. L’esposto fa riferimento a quanto accaduto nei giorni scorsi. Secondo quanto è stato ricostruito, il 16enne avrebbe protestato per un voto dato dal prof e che il giovane avrebbe ritenuto troppo basso.

A quel punto, avrebbe atteso il docente fuori dall’Istituto scolastico e lo avrebbe aggredito anche fisicamente prendendolo a pugni. Il fatto è avvenuto all’esterno dell’edificio scolastico e nell’immediato non sono giunte sul posto le forze dell’ordine. I carabinieri sono stati informati in seguito e dopo formale denuncia hanno avviato le indagini segnalando il ragazzino al Tribunale per i minorenni di Catanzaro.