Rassegna stampa 06-05-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Si “sbloccano” i concorsi alla Regione Calabria, prove orali per gli aspiranti funzionari

- Gli idonei dei Centri per l’impiego in Calabria: ci utilizzino nelle Aziende sanitarie

- Il presidente della Confapi Calabria, Franco Napoli: «La 'ndrangheta non sia un alibi per frenare lo sviluppo»

- La depurazione è un punto dolente in Calabria: sotto la lente gli sversamenti illegali

- Concessioni demaniali a rischio, in Calabria sono quasi 5mila: spada di Damocle sui lidi balneari

- Traffico di droga nella Sibaritide: caccia al superlatitante Liarakos coinvolto nell’inchiesta “Gentleman 2”

- Coltellate in classe a Reggio, 15 giorni a casa per l’aggressore (già autosospeso). Migliorano le condizioni del ferito

- Aeroporti, l’utenza messinese decisiva per l’exploit di Reggio: l’arrivo di Ryanair rilancia il “Tito Minniti”