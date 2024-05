Dramma della solitudine in una casa del lungomare di Rossano: donna trovata senza vita

Dramma della solitudine a Corigliano Rossano. Una donna morta da circa una settimana è stata ritrovata senza vita all’interno della sua abitazione sul lungomare di Rossano. L’ennesimo episodio che colpisce una persona anziana, malata e lontana dai suoi affetti. Si tratta di una 79enne, di nazionalità romena, ma con passaporto austriaco.

A quanto si è appreso da diversi anni dimorava i città in un’abitazione di via Spagna nella zona del lungomare. In passato era stata sposata per due volte, ma entrambi i mariti sono deceduti. Quindi si è ritrovata a vivere da sola, poiché i figli vivono pare all’estero. A intuire che qualcosa non andava dietro le imposte chiuse di quella casa è stata una vicina, insospettita dal non vedere in giro la donna da qualche tempo. Dopo gli inutili tentativi di contattarla, la vicina ha fatto scattare l’allarme.

