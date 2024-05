Il lido distrutto da un incendio a Diamante, avviata una raccolta fondi su GoFundMe

In poche ore sono stati raccolti, sulla piattaforma GoFundMe, 4.400 euro in aiuto dei proprietari del Lido delle Sirene di Diamante, in provincia di Cosenza, gravemente danneggiato dalle fiamme domenica notte. Ma la cifra è destinata a salire.

“L'incendio che ha colpito il Lido delle Sirene - scrive l’organizzatrice, Alida Grimaldi - rischia di compromettere seriamente l'attività per l'imminente stagione estiva. Serve stringersi attorno ad Ercole e Micaela, ai ragazzi che lavorano nella struttura e aiutarli a ripartire”.

“Possiamo farlo tutti con un contributo di qualsiasi importo. In situazioni come queste - continua - non importa quanto si dona ma soltanto partecipare com'è nelle proprie possibilità per dare a queste famiglie l'opportunità di ricominciare al più presto”.

"Tornerete più forti e belli di prima”, si legge tra i messaggi delle decine di donatori che stanno aderendo all’iniziativa solidale. Si può contribuire cliccando qui