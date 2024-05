Incidente alla giostra di Paola, indagate due persone

Un malfunzionamento del sistema di ritenuta della giostra. È questa l’ipotesi che stanno seguendo gli agenti della polizia giudiziaria del commissariato di Paola agli ordini ordini di Elga Rossignuolo.

Al momento l’attrazione del Luna Park è ancora sotto sequestro. Il provvedimento adottato dalla Polizia è stato difatti ieri convalidato dalla Procura di Paola. E chiaramente fin quando non si concluderanno le indagini i nastri rosso e bianco rimarranno attorno al perimetro della giostra.

La Polizia scientifica ha svolto in merito ulteriori accertamenti recandosi nuovamente sul luogo in cui si è verificato l’evento e sentendo anche i giostrai. Sono al momento due le persone indagate entrambi con le accuse di lesioni personali colpose. La ragazza anche se ha avuto una prognosi di 30 giorni sta adesso molto meglio.

