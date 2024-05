Vigili e Casa della salute di Cosenza, è calato di nuovo il silenzio

Se ne parla da tempo, solo che il progetto una volta viene tirato fuori dal cassetto e un’altra viene rimesso dentro. Stiamo parlando del trasferimento della Polizia municipale alla stazione di Vaglio Lise (dopo che in passato furono avanzate altre ipotesi tra cui quella di una ex scuola di via Giulia e dei locali di via degli Stadi dove ora hanno trovato posto diversi uffici della task force sanitaria). A via Bendicenti come noto dovrebbero essere dislocati ospedale di comunità e Casa della salute. Nello scorso mese di settembre il manager dell’Asp, Antonello Graziano, aveva sollecitato il capo dell’Ufficio gestione tecnica e patrimoniale, ingegnere Antonio Capristo, ad occuparsi addirittura dell’ascensore che dovrà servire le due nuove strutture sanitarie intermedie. L’amministrazione comunale dal canto suo aveva effettuato l’ennesimo sopralluogo nei locali dello scalo Fs di Vaglio Lise individuati per trasferire appunto la Polizia municipale. Sembrava insomma che finalmente l’operazione stesse decollando. Invece, siamo quasi al primo semestre del 2024 e tutto tace.