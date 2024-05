Rassegna stampa 09-05-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Gioia Tauro, cocaina vera nascosta tra le banane… false

Soverato, lottizzazione abusiva sulla costa: rinviati a giudizio 9 indagati

Cerva, l’ex sindaco Rizzuti lascia i domiciliari

Nessuno “stop” per Tropea, tutti al tavolo dei commissari

IN EVIDENZA

Rossano, il docente aggredito non vuole più tornare in classe

Statale “106”, a Roseto un altro passo avanti. Terzo Megalotto, domani sarà abbattuto il diaframma della galleria

Soveria Mannelli, realizzati solo 3 chilometri in 40 anni. Medio Savuto, “la strada che non c’è”

“Ti segno un’ordinazione”, dall’esperienza del bar ‘Senza nome’ a Cosenza nasce il party con la Lis. Colonna: “Disabilità? No, ricchezza!”

Cetraro, un infermiere al fianco della bimba con disabilità