Rigenerazione urbana, progetto da 6 milioni a Paola

Figura anche Paola tra i borghi della Calabria che potranno beneficiare di finanziamenti di rigenerazione urbana. Sono otto in totale i comuni della nostra regione inseriti nel progetto che in Commissione Europea è stato presentato da Carlotta Previti. Paola è l’unico della provincia di Cosenza. Si tratta di un fondo progettazione C-eve che porterà a un progetto di circa 6 milioni di euro solo per la città di Paola. Bisognerà quindi trovare i fondi per la sua attuazione.

Da parte dell’amministrazione comunale vi è attesa per questo progetto e per quanto potrebbe concretizzarsi nei mesi a venire.

Per il Comune di Paola il Rup sarà il responsabile dell’Ufficio tecnico Fabio Pavone. L’iniziativa è stata fortemente sostenuta sia dal sindaco Giovanni Politano che dal vicesindaco Maria Pia Serranò che proprio qualche giorno fa hanno presentato un altro progetto già finanziato, il Borgo di Francesco, che intreccia i suoi fili nel nucleo storico e in interventi che vanno dal museo multimediale collocato al piano terra del Palazzo di città fino alla Rocchetta. L’ingresso del museo è previsto da corso Garibaldi. Un plastico del territorio ricostruirà la città di Paola mettendo in evidenza il tracciato del Borgo di Francesco: il percorso turistico all’interno del quale si colloca il Museo di San Francesco.