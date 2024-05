Una donna di 39 anni di origine brasiliana ma residente a Paola è stata arrestata dai carabinieri per tentato omicidio. Silvia Santis Maria do Soccorro nella notte, al termine di una lite, ha accoltellato il compagno Francesco Di Santo, 53 anni, colpendolo all'addome, al torace e alle braccia. L'uomo, dopo essere stato soccorso, è stato ricoverato in fin di vita all'Annunziata di Cosenza dove si trova tuttora in Terapia intensiva.