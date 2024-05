Tragico incidente nel Cosentino: 72enne alla guida di un fuori strada è finito in una scarpata ed è morto

Tragico incidente oggi pomeriggio nella zona montana rossanese al limite con il territorio di Longobucco. Un uomo, A. S. 72 anni, del posto ha perso la vita dopo essere finito in una scarpata mentre era alla guida del suo fuoristrada. L'incidente è avvenuto in località Cugnale del Pero nell'area vicina alla chiesetta di S. Onofrio.

Da accertare le cause della perdita di controllo del veicolo. Sul posto sono giunti i carabinieri forestali, i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. Attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria da parte della Centrale Operativa del 118 di Cosenza, on una squadra della Stazione Alpina Sila Camigliatello, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.