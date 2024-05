Paola, 39enne accoltella il compagno: una convivenza difficile alla base del gesto

Un matrimonio alle spalle e qualche eccesso. La 39enne italo-brasiliana Silvia Santos Maria Do Soccorro arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Paola per aver cercato di ammazzare il suo compagno - il 53enne Francesco Di Santo - non è nuova alle cronache giudiziarie. In passato era stata beccata al volante in stato di ebrezza. È stata poi accusata di violenze e minacce nei confronti del suo ex. Fino alle attuali contestazioni che sono molto gravi: tentato omicidio con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una persona stabilmente convivente e a lei legata da relazione affettiva.

I fatti di sangue sono accaduti nell’appartamento dove la coppia viveva e si era trasferita in via San Giuliano a poca distanza dalla statale 18. Alla base dell’acceso litigio che ha portato poi all'accoltellamento ci sarebbero screzi che duravano tra i due da qualche tempo. E una convivenza che si era forse fatta molto difficile. Alti e bassi continui fino ai fatti di sangue della notte tra mercoledì e giovedì scorso. Non è ancora chiaro se la donna abbia preso il coltello per difendersi dall'uomo oppure se intenzionalmente lo abbia colpito. Saranno le risultanze degli accertamenti disposti dai Carabinieri a stabilirlo.