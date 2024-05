Tir sbanda ed esce fuori strada sulla A2: disagi e rallentamenti all'altezza di Bisignano

Sono in corso le operazioni di recupero e rimozione di un mezzo pesante incidentato sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” all’altezza di Bisignano (CS) lungo la carreggiata in direzione sud /Villa San Giovanni. Nel sinistro, avvenuto nella notte, è rimasto coinvolto un mezzo pesante che è uscito fuori strada in maniera autonoma. Fino alla conclusione delle operazioni di recupero sono possibili locali rallentamenti. Traffico regolare in direzione nord. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.