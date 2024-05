Cosenza, la lunga strada ...fantasma e il cambio di passo nel traffico

Il cambio di passo. L’area urbana del capoluogo inverte la marcia per ridare fiato al traffico veicolare, croce e delizia delle giornate dei cosentini.

Dopo la cancellazione della piazza dedicata a Stefano Rodotà, sorta a ridosso dei plessi scolastici “Plastina- Rizzuti” e “Zumbini” e la rimozione dell’intersezione stradale che fiancheggiava piazza Bilotti (già Fera) è destinata a sparire pure la rotatoria ch’era stata realizzata in viale della Repubblica. Il “dado è tratto” e la conferma giunge dal cambio della segnaletica orizzontale e verticale che sarà attuato a partire da martedì mattina. Nelle intenzioni del sindaco Franz Caruso e della giunta municipale, l’innovazione - che tale non è perchè si tratta d’un ritorno a un passato non troppo lontano - dovrebbe apportare significativi benefici alla circolazione stradale. Capiremo meglio come andranno le cose nei giorni a venire.

