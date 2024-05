Forte odore di gas, evacuati gli studenti di Medie e Liceo classico di Luzzi

Evacuati liceo classico e scuole medie di Luzzi. Stamani, all'entrata, gli alunni hanno subito avvertito nei locali un forte odore di gas. Una docente si è immediatamente sentita male, per cui gli studenti sono stati trattenuti all'esterno dell'edificio. Il responsabile della sicurezza, professore Gesualdo Rendace, ha ritenuto opportuno subito allertare i Vigili del fuoco per capire la fonte della forte presenza di gas. Sul posto intanto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione e i vigili urbani che hanno allontanato docenti, alunni e gli altri operatori della scuola.

Gli esperti del corpo dei pompieri hanno appurato che il forte odore acre proveniva dagli scantinati della scuola, dove era stato messo in moto per diverso tempo un malandato mezzo a motore del Comune. I gas di scarico lentamente hanno raggiunto le aule e gli altri spazi della scuola. Il docente referente della sicurezza ha ritenuto dunque opportuno sospendere completamente le lezioni, rimandando tutti gli alunni a casa in quanto l'aria, soprattutto nelle aule, era irrespirabile. Sospiro di sollievo da parte delle famiglie per lo scampato pericolo.