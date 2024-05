Maxiblitz antidroga a Cosenza, ecco ruoli e funzioni dei vertici della consorteria di 'ndrangheta

Marijuana, hashish, eroina e cocaina. C’era di tutto nel traffico di sostanze stupefacenti che sarebbe stato messo in piedi a Cosenza e nel suo hinterland. A capo della holding criminale ci sarebbe stato Francesco Patitucci che, “nella qualità di dirigente, promotore, organizzatore e finanziatore dell’associazione, nella sua veste principale riferimento della confederazione di ‘ndrangheta operante in Cosenza e nei territori limitrofi”, avrebbe assunto, secondo le accuse contestate dalla Dda, “la guida e la direzione del narcotraffico sul medesimo territorio, presiedendo al controllo dei gruppi cd. Italiani, quindi gestendo gli approvvigionamenti di stupefacente, curando i rapporti con i referenti di altre associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti organizzando le linee generali per la distribuzione di droga, demandando per i compiti organizzativi più specifici ai suoi principali referenti, in particolare a Michele Di Puppo, Mario Piromallo, Roberto Porcaro, Salvatore Ariello, Antonio Illuminato; dirime quindi le controversie, controlla il territorio e dispone la suddivisione tra le piazze di spaccio, provvede direttamente o tramite persone a lui fidate, alla raccolta dei crediti derivanti dalla cessione di stupefacente, analizza l’andamento dello spaccio, modificando se del caso le strategie criminali al fine di ottimizzare i profitti e restando sempre il terminale informativo di ogni episodio rilevante sotto il profilo della gestione delle attività criminali dei vari gruppi”.