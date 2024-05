A Rende convegno medico su insufficienza respiratoria acuta cronica

“Negli ultimi anni l'approccio clinico strumentale e terapeutico è mutato profondamente: l'ecografia toracica in mani esperte consente di acquisire informazioni rapide e precise al fine di un eventuale trattamento invasivo. La ventilazione non invasiva permette di gestire un'ampia fetta di pazienti destinati in precedenza all'intubazione con conseguente riduzione delle complicanze e della mortalità”. Capitolo a parte, riveste la telemedicina che, in un periodo storico cruciale in cui l'intelligenza artificiale sta determinando una svolta epocale, nel corso della pandemia ha permesso in alcuni casi di gestire direttamente al proprio domicilio molti pazienti con risvolti di farmaco-economia molto rilevanti. Il moderno medico Geriatra deve quindi possedere adeguate conoscenze per l'utilizzo delle molteplici tecniche e tecnologie che, in passato, erano pressoché esclusivo appannaggio di specialità differenti”, fanno sapere i diversi relatori impegnati nelle sessioni di lavoro. “Questo corso si pone come obiettivo quello di fornire informazioni atte ad offrire spunti di riflessione e di confronto tra esperti per una moderna e multidisciplinare professionalità”.