Nuova viabilità e divieti a Cosenza, il progetto prende forma

Da sabato gli automobilisti che percorreranno le strade comprese tra via Roma-Misasi e viale della Repubblica potrebbero trovarsi disorientati. Ma, come confida il sindaco, Franz Caruso, certamente meno affannati nell’affrontare il traffico. Già, perché nel fine settimana, della rotatoria che insiste all’altezza dell’incrocio di via Pasquale Rossi e degli attuali sensi di marcia gravitanti nella zona, resterà solo il ricordo. I lavori di smantellamento dell’isola spartitraffico annunciati nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, procedono spediti verso la conclusione e sabato, appunto, chi transiterà da quelle parti noterà immediatamente le modifiche apportate alla viabilità, pensate per snellire il flusso veicolare e limitare gli ingorghi, sempre dietro l’angolo considerando la vicinanza allo svincolo autostradale e ai vari punti di snodo che conducono da un capo all’altro della città. Oltre all’eliminazione della rotonda, le cui intersezioni saranno regolate dalla presenza di dossi e non più dai semafori, la novità consiste anche nel rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, anche questa in fase di ultimazione.