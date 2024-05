Rossano, incendiata l’auto di un commerciante

Ancora una azione incendiaria ai danni di autovetture a Corigliano Rossano. Come sempre l’anonima incendi sceglie sempre le ore notturne per entrare in azione. La notte scorsa l’episodio di incendio ha riguardato la frazione periferica di Cantinella nell'area urbana di Corigliano. Ignoti hanno dato fuoco ad una vettura, una Peugeot 407 station wagon di proprietà di un commerciante del posto, titolare di un esercizio commerciale. Sul luogo del rogo sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni di Rossano e hanno provveduto a spegnere le fiamme che erano divampate dal mezzo, mettendo in sicurezza i luoghi al fine di preservare l’incolumità dei residenti ed evitare che le fiamme si espandessero ad altre vetture. Una volta spento l'incendio dell'auto è rimasto ben poco se non un ammasso di ferraglia fumante. Intervenuti anche i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno avviato i primi rilievi sul posto. Gli accertamenti sono in corso, ma si tratterebbe dell’ennesimo episodio la cui matrice dolosa non lascia alcun dubbio.