Cosenza, polizia municipale in ginocchio: occorrerebbero molti più agenti

L’ultimo concorso risale a molti anni addietro, tanto che oggi la Pianta organica dei vigili urbani è altrettanto risicata quanto quella dei colleghi di Palazzo dei Bruzi, diventata ancora più magra alla luce dei recenti pensionamenti. Si contano, in pratica, meno di duecento impiegati, pochini rispetto a un comune capoluogo, niente a confronto delle migliaia di dipendenti afferenti ai vari uffici nel periodo delle vacche grasse.

Tempi ormai andati, mentre attualmente il Municipio deve fare i conti anche con il dissesto finanziario, che non ha permesso alla precedente amministrazione, come all’esecutivo targato Franz Caruso, di rimpinguare le scrivanie rimaste vacanti, concentrando, piuttosto, l’attenzione sull’attuare le giuste e opportune strategie per rientrare dal debito. Le recenti approvazioni dei Bilanci, però, pare abbiamo offerto la possibilità di respirare e programmare il futuro sfoderando l’arma dell’ottimismo. I dirigenti dei vari Settori (ultimamente ne sono stati reclutati altri cinque legati alla scadenza della legislatura) stanno predisponendo i relativi bandi affinché appena dopo l’estate vengano espletati nuovi concorsi, che riguarderanno pure il Corpo della Polizia municipale, le cui novanta unità in realtà scendono a una cinquantina rispetto agli interventi che riguardano la viabilità.

Già, poiché esisterebbe una legge nazionale in base alla quale, decorso un determinato lasso temporale (sembra dieci o 15 anni), il vigile non è più abile ai servizi su strada. Di recente, poi, la carenza di personale sempre più evidente nei comparti dell’Ente, ha spinto l’amministrazione comunale a praticare il metodo della mobilità interna, andando a pescare proprio nella stessa Municipale, reclutando, comunque, un numero veramente minimo di agenti da trasferire negli uffici: solo quattro o cinque unità. Senza considerare le funzioni in capo al personale in divisa. Sul territorio, per esempio, operano le squadre dell’Annonaria e del Decoro urbano.