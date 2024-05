Cosenza, "dipendente del Pd licenziata dopo 15 anni (alcuni in nero)". La Lega attacca i dem. La replica: "Improprio citare Schlein"

«E' vergognoso quanto sarebbe accaduto a Cosenza, dove Jlenia Sardano, madre di una bimba di 2 anni e dipendente del Pd, sarebbe stata licenziata dopo 15 anni di lavoro, alcuni dei quali addirittura in nero, senza percepire diversi stipendi e il trattamento di fine rapporto per circa 15mila euro. La Schlein sarebbe stata più volte chiamata da questa donna, madre e lavoratrice, ma non avrebbe mai risposto». Lo afferma, in una nota, il deputato della Lega Rossano Sasso, responsabile della campagna elettorale della Lega in Calabria, che aggiunge: «Il capo del Pd che ciarla di salario minimo e di tutele dei lavoratori, tra una consulenza della sua armocromista e un’intervista in tv, non ha trovato il tempo di rispondere ad una donna che per il Pd ha speso la sua vita? Sfruttamento del lavoro in nero, maltrattamento di una lavoratrice, umiliazione e stipendi non pagati: la Schlein chiarisca». Dal Pd calabrese, al momento, nessuna reazione a quanto afferma il parlamentare leghista.

Loizzo: "Inaccettabile, la Schlein risponda" «Licenziare una madre di una bimba di due anni, dopo 15 anni di lavoro, senza farle percepire la totalità degli stipendi e il Tfr per circa 14mila euro, sarebbe già di per sé un fatto molto grave. Ma quando a fare questo è il Pd, che si erge a paladino dei lavoratori, diventa inaccettabile. Schlein non ha nulla da dichiarare? Perché non risponde a Jlenia Sardano, la protagonista di questa vicenda, che più volte l’ha interpellata? Il Pd chiarisca». A dichiararlo in una nota è la deputata calabrese della Lega, Simona Loizzo. La replica della Federazione Cosenza: "Su licenziamento improprio citare Schlein" «La Federazione provinciale è un’associazione di diritto privato dotata di autonomia patrimoniale e che, per le sue obbligazioni, non risponde nè il Partito nazionale nè quello regionale. Pertanto, l’accostamento alla vicenda di Ilenia Sardano della Segreteria Schlein e del Capogruppo Boccia non è fondata». Lo dichiara Vittorio Pecoraro, segretario provinciale Partito Democratico di Cosenza, in merito al caso di presunto lavoro nero denunciato dalla Lega.

«Ilenia Sardano - si legge in una nota - è stata una valida attivista e collaboratrice, lavorando negli ultimi 15 anni sia con strutture del Consiglio regionale della Calabria sia con il Partito provinciale, ricoprendo il ruolo di unica funzionaria per lo stesso. Nel 2022, l’assenza di stabili entrate finanziarie da parte della Federazione provinciale ci ha costretto a non poter più avvalerci di personale dipendente, comportando la necessità di interrompere il contratto di lavoro della nostra unica dipendente».