Cosenza, nascondeva in casa un'arma clandestina e munizioni: arrestato

Nascondeva in casa una pistola revolver Colt, calibro 32, con matricola abrasa: per questo motivo è stato arrestato un 49enne nel Cosentino. L’arma è stata rinvenuta in buono stato d’uso, con caricatore contenente 6 cartucce. I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno fermato l’uomo nel corso di un’attività di controllo durante un posto di blocco e l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Poi, i controlli sono proseguiti nella sua abitazione, nel comune di Mendicino nell’hinterland di Cosenza. Lì i militari hanno trovato l’arma comune da sparo con matricola abrasa e il relativo munizionamento. La pistola è stata sequestrata e sottoposta ai controlli del caso e l’uomo è stato portato in carcere.