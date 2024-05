Cosenza, nuova viabilità fra traffico e code: il Municipio pronto a dei correttivi

Traffico in tilt e automobilisti spazientiti. Il primo test con la nuova viabilità intorno al perimetro di via Roma e arterie limitrofe, non è andato proprio bene per coloro i quali soprattutto venerdì, ma anche ieri, si sono trovati a percorrere la lunga lingua d’asfalto che da piazza Cappello conduce nei pressi di piazza Europa, tra rumori di clacson assordanti e code da capogiro.

Specie nelle ore di punta, quando la campanella delle 13 segna il rompete le righe per gli alunni delle scuole gravitanti in quella zona. Da qualche giorno, infatti, i cosentini hanno impattato contro la rivisitazione della circolazione stradale apportata dall’amministrazione comunale, attraverso la modifica dei sensi di marcia e all’eliminazione della rotatoria presente all’inizio di viale della Repubblica, situata all’incrocio con via Pasquale Rossi.

«Dopotutto – afferma il sindaco, Franz Caruso – non abbiamo fatto altro che attenerci alle indicazioni provenienti dai cittadini, mantenendo fede agli impegni assunti in campagna elettorale». Nel mostrare, comunque, massima apertura alle esigenze della comunità, l’inquilino di Palazzo dei Bruzi specifica: «Questa è una fase sperimentale e nulla vieta di introdurre delle modifiche migliorative qualora se ne avvertisse la necessità. Lo ripeto, vediamo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane e poi ci determineremo di conseguenza, nel caso correggendo il tiro».