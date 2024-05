Rassegna stampa 21-05-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Calabria, il disegno di legge sull’Autonomia allarga le distanze nel centrodestra

Finti investimenti proposti in rete, in Calabria raggiri fino a 600.000 euro

Un tagliando “completo” al Comune di Catanzaro

Lamezia, prosegue l’iter per il “Borgo Antico”: il dibattito arriva in commissione

La rinascita della piscina Coni, il Comune di Crotone ha consegnato le opere

Crotone, morta per shock settico: assoluzione per sei medici

L’omicidio di Yuri Zinchenko a Torretta di Crucoli, ergastolo per Mihails Dimitriks

‘Ndrangheta, il «sottobosco» di legami inconfessabili per il «salto di qualità» dei clan vibonesi

‘Ndrangheta a Vibo, dopo l’assoluzione restano le ombre: i dubbi su Giamborino e Callipo

Depurazione, ancora nulla di fatto: il mare vibonese può… attendere

Tropea, i riflettori si spostano sui dipendenti del Comune