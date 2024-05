Corigliano-Rossano, il bus non è a norma: gita rinviata per un'intera scolaresca

Non si ferma il lavoro della Polizia Stradale di Corigliano-Rossano nel vigilare sulla incolumità degli alunni nelle loro gite scolastiche. Infatti proseguono le attività di controllo dell'operazione "Viaggi d'istruzione sicuri", sui mezzi predisposti al trasporto degli studenti. Nel corso dei recenti controlli che si sono tenuti nella giornata di lunedì scorso è stato rilevato dagli agenti della polstrada l’esistenza di un ennesimo autobus non idoneo al trasporto dei ragazzi in gita. Il mezzo, passato allo screening degli agenti della polizia stradale di Corigliano Rossano, è risultato non a norma e quindi impossibilitato a partire. Ciò ha comportato che una intera scolaresca, come giusto che fosse, abbia dovuto rinviare il viaggio d'istruzione programmato. Ciò nell’esclusivo interesse di garantire la piena incolumità di studenti e accompagnatori.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza