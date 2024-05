Statale 106 tra Sibari e Corigliano Rossano, a rischio le quattro corsie

È il tempo giusto per definire il futuro del tratto Sibari-Crotone della Statale 106 jonica: i dati di traffico futuri non supporteranno la costruzione di una arteria a quattro corsie. Quella di martedì 28 diventa una data sempre campale per il futuro non solo del tratto Sibari-Rossano della famigerata “strada della morte” ma anche per il successivo tratto Rossano-Crotone che, al momento, è tutto in divenire. Va fatta una premessa: il decreto del Ministro dei Trasporti del 5 novembre 2001 stabilisce, nel caso delle strade extraurbane di ambito urbano, la sostenibilità di una categoria B (strada a 4 corsie) con un traffico medio orario di 650 veicoli per corsia. Lungo l’attuale tratto della Statale 106 Sibari-Crotone, viaggia una media di 600 veicoli in un’ora per corsia; nel tratto compreso tra Corigliano-Rossano e Sibari, invece, questa media si alza a 630 veicoli all’ora per corsia. In realtà ancora troppo poco per supportare una strada a 4 corsie.