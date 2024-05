Quattro scosse di terremoto ad Acri. La più forte di magnitudo 3 avvertita anche a Cosenza e Corigliano Rossano

La Calabria, tutta la Calabria, quella compressa tra le fragili ossa nelle viscere della terra, non smette mai di scuotersi. I suoi tremori s’affacciano in superficie, qualche volta sembrano minacciosi, qualche altra restano confinati nella spossatezza di statistiche che non assomigliano a niente. Movimenti che piegano le faglie sulle quali poggia l’intero meridione. Scosse in acqua e sulla terraferma, in pianura e in montagna. L’ultima, in ordine di tempo, è quella delle 23.35, localizzata tra Acri e Longobucco, alle porte del Parco nazionale della Sila. Un sussulto di assestamento con un valore solo strumentale di 1.2. L’ultima di una breve sequenza cominciata col terremoto delle 22, a 12,3 chilometri di profondità, con una magnitudo di 3 gradi Richter. Un sussulto che è arrivato fino ai piani alti dei palazzi di Cosenza. Segnalazioni anche da Rende, Luzzi, da Spezzano della Sila, da Casali del Manco, da Castiglione Cosentino e da Corigliano Rossano. Poi, altri due scuotimenti, entrambi da 2.1 Richter: il primo, subito dopo, alle 22.01, il secondo alle 22.26. Una crisi sismica in un’area particolarmente esposta al rischio.