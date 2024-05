Corigliano: rose bianche per ricordare Fabiana Luzzi, la 16enne bruciata viva dal fidanzato

Una corona di rose bianche è stata deposta nel Parco dedicato a Fabiana Luzzi, la sedicenne accoltellata 24 volte e bruciata viva dal fidanzato Davide Morrone, a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, nel giorno dell’undicesimo anniversario della sua tragica scomparsa. Morrone, minorenne all’epoca dei fatti, è stato condannato in appello, con sentenza passata poi in giudicato, a 18 anni di reclusione, 4 in meno rispetto al primo grado, per il riconoscimento della seminfermità mentale. Ad organizzare la commemorazione il centro antiviolenza Fabiana e le case rifugio Mondiversi e Libere donne. Presenti diversi soci che hanno deposto una rosa bianca e fatto volare palloncini in ricordo di Fabiana. Quest’anno i genitori Mario e Rosa non erano presenti nel Parco dedicato alla figlia, ma a deporre la corona di rose c'erano le due sorelle, Marika e Sonia.

«Non abbiamo più la forza di presenziare a questi momenti dedicati a nostra figlia - ha detto il papà Mario raggiunto telefonicamente dall’Ansa - perché più passa il tempo e più diventa difficile andare avanti. È un peso enorme, mostruoso che ci sta distruggendo ogni giorno di più. Sono quattromila giorni e notti che conviviamo con questo dolore e un vuoto che diventa sempre più grande. Ci manca ogni giorno sedersi a tavola con lei, ci mancano i suoi sorrisi ed i suoi abbracci, ci manca la quotidianità. Se ci si impegna durante la giornata riusciamo a stare un pò meglio, solo perché distratti, ma nei momenti come quello di oggi che ci si ferma a ricordarla per noi è deleterio».