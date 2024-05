Cassano, intitolate due strade di Sibari a Benito Bernardo e Saverio Lo Caso

Una cerimonia partecipatissima quanto solenne alla quale erano presenti, oltre al sindaco Papasso, la giunta comunale al completo, diversi consiglieri comunali di maggioranza con in testa il presidente del consiglio Lino Notaristefano , dirigenti e dipendenti comunali, tantissimi cittadini, rappresentanti del mondo civile, sindacale, religioso e delle forze dell’ordine tra cui il comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari, colonnello Giuseppe Maniglio , il commissario capo della Polizia di Castrovillari Gaetano Tedeschi , il comandante della stazione dei carabinieri di Cassano, maresciallo Giuseppe Schena, la comandante della Polizia locale, Anna Maria Aiello , l’onorevole Peppino Aloise , ex parlamentare, Pierpaolo Lanciano , segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Cosenza, il parroco di Sibari, don Pietro Groccia.

Presenti, soprattutto, le famiglie Bernando e Lo Caso che, con tantissima commozione, insieme ai cittadini intervenuti, hanno ricordato i loro cari ormai scomparsi e il loro grande contributo dato a Sibari e al circondario. Un ricordo che non s’è perso con il passare degli anni ma che, anzi, è rimasto forte. Una voglia di non dimenticare che è stata perpetrata dai cittadini che hanno organizzato negli anni scorsi due diverse petizioni (riassunte dal principale promotore Franco Pistocchi, memoria storica di Sibari): la prima, quella riferita a via Lo Caso, risaliva al 2014, la seconda, quella riferita a via Bernando, invece è del 2017. Il ricordo delle due famiglie è stato affidato agli emozionatissimi interventi di Anna Bernardo e Maria Giovanna Lo Caso le quali hanno ricordato i propri cari.

«Con questa cerimonia – ha esordito nella sua relazione l’assessore Annamaria Bianchi – la nostra amministrazione comunale prosegue in un percorso, avviato da tempo e che potremmo definire “della memoria”, che ci ha portato a intitolare ad alcuni nostri concittadini strade, piazze o luoghi pubblici della Città. Questo perché riteniamo sia doveroso, per una comunità, esprimere un segno tangibile di riconoscenza e di gratitudine verso quei cittadini che, nel corso della propria esistenza, hanno avuto una condotta di vita esemplare per onestà e rettitudine, per impegno nel campo delle professioni e dei saperi; per essersi spesi in favore della propria terra, per favorirne lo sviluppo e la crescita civile, culturale ed economica, nonché per custodirne il ricordo e tramandarlo alle future generazioni quale esempio da seguire ed emulare».