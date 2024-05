Cetraro, donna morì dopo il parto. Comminate tre condanne

Uno shock emorragico fatale. Per la morte in corsia di Santina Adamo, sono stati condannati ieri pomeriggio dal Tribunale di Paola i ginecologi Concetta Perri e Angelo Cannizzaro, nonché l'anestesista Alessandra Chidichimo difesi dagli avvocati Francesco Sapone, Nicola Annetta, Vania Ciresi e Roberto Deni. Sono stati condannati tutti e tre ad anno con pena sospesa e non menzione.

Mentre sono stati assolti dallo stesso Tribunale di Paola, come aveva del resto richiesto anche la Procura della cittadina tirrenica, l'ostetrica Loretta De Biase e l'anestesista Francesco Amoroso, difesi dagli avvocati Giuseppe Bruno ed Endrio Lapuista.

I cinque imputati erano stati rinviati a giudizio nel 2020. A processo è finito quindi il personale sanitario che aveva in cura la donna nell’ospedale di Cetraro.

Santino Adamo, come si ricorderà, è morta nel nosocomio dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio. È deceduta al Iannelli a causa di una emorragia post parto. Ai sanitari è stato in particolare contestato il ritardo nella richiesta e somministrazione di sangue a fronte dell’emorragia post parto accorsa alla donna. L’ospedale di Cetraro aveva a disposizione solo una sacca. Il centro trasfusionale, a Paola, è distante 23 chilometri. Tra la prima e la seconda richiesta che sarebbero avvenuta a distanza di circa 40 minuti si sarebbe quindi perso tempo prezioso.