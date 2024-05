Paura a Cassano, furgone prende fuoco mentre era in marcia: disagi alla circolazione

Paura in città quando un furgone ha preso fuoco mentre era in marcia su una delle principali arterie del capoluogo. È successo tutto verso le sei di mattina. Come quasi ogni giorno accade, un gruppo di lavoratori – probabilmente extra comunitari – s’era ritrovato per salire sul solito camioncino e recarsi a lavoro. Intrapresa la marcia, percorrendo quel tratto di corso Vittorio Emanuele che i cassanesi chiamano “i gironi” per via dei curvoni che la caratterizzano scende dal borgo antico verso il centro città, ad un certo punto qualcosa non è andato come di consueto. Il furgone, infatti, ha preso fuoco dando il la ad un incendio di grosse dimensioni che ha causato anche diversi disagi alla circolazione poiché il veicolo ha arrestato la propria corsa al centro delle due corsie con il fuoco che si è levato alto avvolgendo tutto il cabinato, prima, e il resto del veicolo poi. Paura, soprattutto, per i veicoli che transitano su quella arteria anche di mattina presto. La strada, infatti, è la principale arteria di collegamento tra la parte bassa della città e quella alta anche per chi vuole andare verso il Monte di Cassano o recarsi a Castrovillari. Fortunatamente le persone a bordo sono riuscite a spostarsi celermente e si sono messe in salvo così come gli altri guidatori che, notando il veicolo in fiamme, hanno invertito l’itinerario di viaggio mettendosi in salvo. Fortunatamente, essendo successo tutto nella prima parte della mattinata, non c’erano molti veicoli in transito ed è stato facile gestire la situazione. Il passaggio è stato interdetto per un paio d’ore. Sul posto, secondo quanto emerso, si sono recati i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e il veicolo che è andato completamente distrutto nel rogo. Non si è reso necessario, invece, l’intervento dei Carabinieri poiché l’incendio è chiaramente di natura accidentale ed da addebitarsi alla vetustà del mezzo oltre che alla mancanza di manutenzione dello stesso.