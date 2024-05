Sibari, eroina e cocaina nascoste nella villetta comunale

Polizia in azione nella frazione di Doria: sono 175 i grammi di droga sequestrata in un box occultato nelle case popolari grazie al fiuto del cane “Max”. È questo il bottino rinvenuto nel corso di una serie di perquisizioni mirate ai danni di aree e soggetti già note alle forze dell’ordine. La sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato indebiti introiti per un totale di circa tremila e cinquecento euro. Per effetto dei sequestri effettuati, inoltre, due persone sono state segnalate all’autorità amministrativa. Nella giornata di giovedì, nello specifico, personale della Polizia di Stato ha eseguito, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore della Provincia di Cosenza Giuseppe Cannizzaro e coordinati dalla locale Procura della Repubblica, diretta dal capo dei pubblici ministeri Alessandro D’Alessio, diversi controlli nella città del Pollino e nel suo hinterland, finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza