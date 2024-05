Tratto Sibari-Rossano della Statale 106, rinviata al 13 giugno la conferenza dei servizi per deciderne il futuro

È stata rinviata al 13 giugno l’attesa conferenza di servizi prevista per stamattina a Catanzaro per decidere il futuro del tratto Sibari-Rossano della Statale 106 jonica. A comunicarlo è stato lo stesso Commissario straordinario per la Statale 106 Massimo Simonini.

Lo spostamento si è reso necessario «vista la nota della Regione Calabria – si legge nella comunicazione inviata agli interessati – del 27 maggio 2024 con la quale è stato richiesto un differimento della riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, differimento richiesto per il necessario collazionamento di tutti pareri necessari alla definizione del parere unico regionale, alcuni dei quali sono pervenuti alla Regione Calabria negli ultimi giorni». Una richiesta arrivata a meno di ventiquattro ore dall’inizio della stessa ma, considerato che il parere unico regionale è indispensabile per lo svolgimento della riunione della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai fini della conclusione del procedimento, si è deciso per il differimento della riunione prevista per il giorno 28 maggio 2024 e, per l'effetto, fissa la nuova data della riunione in modalità simultanea, sincrona ed in presenza a giovedì 13 giugno 2024 alle ore 10:30 sempre presso a Germaneto nella sede degli uffici della Regione Calabria.