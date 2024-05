Cosenza, droga e cartucce in casa scoperte dal fiuto di Digos

La Polizia di Stato ha eseguito, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore della Provincia di Cosenza dott. Giuseppe Cannizzaro e coordinati dalla locale Procura della Repubblica, diversi controlli in città, finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Una persona è stata arrestata dai poliziotti della Squadra Mobile e delle volanti, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e del nucleo cinofili della Questura di Vibo Valentia, poiché trovata in possesso di marijuana e hashish nonché cartucce da caccia. I poliziotti hanno effettuato controlli nel quartiere Vaglio Lise, in alcuni complessi abitativi di edilizia economica e popolare. In tale contesto, il fiuto del cane poliziotto Digos ha segnalato interesse per uno specifico appartamento dove sono stati trovati droga e munizioni.