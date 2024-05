Giardini, tutto pronto per il "Naxos Street Fish": da domani al 2 giugno sarà festa di gusto

Taglio del nastro domani sera alle 18 in via Calcide Eubea, a Giardini Naxos, della prima edizione del ‘Naxos Street Fish’ – fish and more, lo spin off estivo, nato dal format ideato da ‘Eventivamente’. Saranno il sindaco del Comune ionico, Giorgio Stracuzzi, insieme agli assessori comunali, Ivano Cantello, Ferdinando Croce, Fulvia Toscano e all’amministratore di ‘Eventivamente’, Alberto Palella, a dare ufficialmente il via alla kermesse di gusto e cultura che si concluderà domenica 2 giugno.

Il ‘Naxos Street Fish’ nasce in sinergia con il Comune di Giardini Naxos, con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Parco Archeologico Naxos Taormina, Confesercenti Messina e con il supporto partner strategici.

Il PALCO INSTAGRAMMABILE - Un palco davvero ‘instagrammabile’ è stato allestito, vista mare accanto la Nike di Kalkis, la scultura bronzea simbolo di Giardini Naxos, opera d’arte realizzata nel 1965 dallo scultore catanese Carmelo Mendola. Qui si vivranno i momenti centrali della kermesse, la musica live, i dj set, il lancio delle magliette brandizzate ‘Naxos Street Fish’.