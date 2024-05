Cosenza, droga confezionata e pronta per lo spaccio: un arresto

I finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, nell’ambito della quotidiana e continua azione investigativa volta al contrasto dei traffici illeciti, hanno eseguito un’attività di polizia giudiziaria, dapprima di iniziativa e, successivamente, coordinata dalla Procura del Tribunale di Castrovillari, arrestando una persona, già nota alle forze dell'Ordine, trovata in possesso di droga, suddivisa in dosi destinate alla vendita.

L’attività di indagine, scaturita dalla valorizzazione di risultanze investigative emerse nella quotidiana e capillare azione di controllo economico del territorio, è stata condotta dai militari del Gruppo Sibari, con l’ausilio di due unità cinofile. Tutto è nato dalla segnalazione di due soggetti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari e dieci alla Prefettura di Cosenza e dal relativo sequestrato di oltre 108 grammi di sostanze stupefacenti: i finanzieri hanno compiuto l'arrestato in flagranza di reato per possesso di circa 10 grammi di droga, tra cocaina, hashish e marijuana, suddivisa in 9 involucri e pronta per essere ceduta, nonché 1000 euro in contanti. Inoltre, durante le operazioni di perquisizione personale e domiciliare sono stati rinvenuti, e sottoposti a sequestro, materiali necessari al frazionamento e confezionamento delle singole dosi destinate alla cessione. L'arrestato si trova ai domiciliari.