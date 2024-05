Rende, il Liceo Gioacchino da Fiore racconta le esperienze del progetto Erasmus+

Continua l’impegno verso l’internazionalizzazione del Liceo Classico coreutico “Gioacchino da Fiore” di Rende. Martedì 28 maggio si è tenuto un importante incontro di disseminazione e valorizzazione delle esperienze e delle attività didattiche di Erasmus + 2023 (Azione: KA1 – Progetti di mobilità di breve termine settore scuola) realizzate durante il corso dell’anno. Il Progetto Erasmus +, riferito al primo accreditamento K122 ottenuto dalla scuola, ha portato alla mobilità di studenti, docenti e della dirigente Brunella Baratta in Irlanda, Spagna e Grecia.

All’incontro, moderato dalla giornalista Giovanna Bergantin, hanno partecipato esperti relatori tutti uniti nell’obiettivo di riportare i risultati delle esperienze e riflettere sulle attività realizzate per il primo anno. Era presente all’iniziativa la presidente del consiglio d’istituto Serena Arcuri.

La dirigente, Brunella Baratta, ha aperto i lavori invitando i partecipanti a considerare i numerosi aspetti positivi ed ha evidenziato l’enorme arricchimento avuto sotto l’egida dei valori dell’Europa, tra cui l’inclusione, il digitale e le lingue. Savina Moniaci, Ambasciatrice Erasmus+ Scuola, ha tracciato un quadro esaustivo del Programma europeo ed ha illustrato come concentrarsi sui risultati e documentarli. Antonietta Fazio, Ambasciatrice Educazione degli Adulti e valutatrice Erasmus, invece, si è soffermata in particolare sull’analisi dei criteri e le modalità di valutazione per l’approvazione dei progetti con attenzione a casi particolari. A presentare il progetto dell’Istituto è intervenuta la prof.ssa Ada Giorno, referente Erasmus+ del Liceo da Fiore, a seguire poi, testimonianze ed evidenze di docenti, studenti e studentesse che hanno partecipato alle attività. A tal proposito,la narrazione delle esperienze vissute da parte degli alunni e dei docenti, oltre che della Dirigente, ha messo in evidenza e dato suggerimenti e ipotesi di miglioramento future. Le giornate vissute all’estero hanno portato gli studenti del Liceo Classico G. Da Fiore di Rende a conoscere realtà educative diverse dalla propria e ad arricchire il proprio bagaglio di esperienze, relazioni e abilità comunicative. Grazie a questo finanziamento comunitario, la Scuola ha avuto una grande occasione di crescita e di miglioramento e gli interventi delle due relatrici, ambasciatrici Erasmus, hanno evidenziato l’importanza della progettazione, dispensando preziosi consigli per l’arricchimento progettuale.