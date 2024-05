Cosenza, pronta la nuova illuminazione: il centro storico torna a brillare

Ecco il cronoprogramma. Quello stilato dall’esecutivo Caruso in merito alle imminenti inaugurazioni concernenti le opere in fase di ultimazione, per le quali, appunto, si aspetta solo il taglio del nastro. Rientrano tutte nell’ambito di Agenda Urbana e dei Cis, i Contratti istituzionali di sviluppo, i cui fondi di provenienza ministeriale, serviranno soprattutto per la riqualificazione del centro storico.

Il rilancio del borgo anticoNon è un caso se la maggior parte dei cantieri abbia interessato e riguarderà strutture ricadenti nel borgo antico, come, per esempio, la Casa delle Culture o la Biblioteca Civica. Ebbene, l’amministrazione comunale, in virtù degli interventi già realizzati e altri in procinto di vedere la luce, ha fissato una sorta di scadenzario entro il quale consegnare alla cittadinanza le infrastrutture ormai terminate. Ne ha tracciato i contorni proprio ieri mattina durante una riunione di Commissione il consigliere delegato ai Cis e ad Agenda Urbana, Francesco Alimena, nonostante l’inquilino di Palazzo dei Bruzi, Franz Caruso, ne avesse anticipato i termini in più di una circostanza.