Castrovillari, quelle insidie nascoste sulla Provinciale 241

Tre incidenti in un mese. È un bilancio “pesante” quello che emerge nelle ultime in ordine alla Strada Provinciale 241. Diventa più che mai necessario, infatti, avviare il monitoraggio, il potenziamento e la messa in sicurezza della vecchia SS. 19 delle Calabrie, ultimamente è finta sotto i riflettori delle forze dell'ordine per via di una lunghissima scia di incidenti stradali che hanno mietuto feriti e vittime. L'ultimo s'è materialmente sviluppato nella zona di Dolcetti, vale a dire dove tre vetture si sono scontate in un punto strategico che potrebbe essere ingentilito, allargato, sviluppato e messo in sicurezza proprio per eliminare eventuali pericoli, alcuni anche dettati dalle condizioni meteo.

