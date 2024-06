Cimitero di Rende, pronti entro la fine del mese 100 nuovi loculi

Orari nuovi, problemi vecchi. Dal cimitero di Rende arrivano notizie importanti. Intanto, il cambio di orario di accesso appena deliberato dai commissari. “Si è rilevata la necessità di provvedere ad una riorganizzazione del servizio, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione, in particolare relativamente al personale della Rende Servizi s.r.l. cui è affidata la custodia degli immobili comunali compresa quella dell’area cimiteriale”, scrivono nella delibera ufficiale. I nuovi orari? Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 1630, con apertura domenicale dalle ore 8:00 alle ore 13:00 nei mesi compresi tra ottobre e maggio, dal mese di giugno fino al termine del mese di settembre il Cimitero Comunale osserverà l’apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, con apertura domenicale dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Nel frattempo, a giorni, potrebbero terminare i lavori per gli uffici comunali ubicati presso il cimitero cittadino, attualmente interessati da lavori di manutenzione straordinaria.

Altra importante notizia riguarda poi i lavori, predisposti mesi addietro per la messa in sicurezza dell'area cimiteriale del centro storico. Con un affidamento diretto, tra l'altro, dell'intervento di pulizia e dello sbancamento dell'area di cantiere.

Dopo l'approvazione del progetto esecutivo relativo al primo stralcio dei lavori di “Realizzazione Blocco edicole funerarie”, potranno essere costruiti in tempi rapidi 200 nuovi loculi. Entro metà giugno, secondo una stima del dirigente di settore, l'ingegnere Mancusi, dovrebbero essere pronti 100 loculi. Poi, in seconda battuta ed entro ulteriori tre mesi, altri 100.