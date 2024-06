Sangue sulla A2 a Rogliano, schianto tra due mezzi: morto un 32enne di Figline Vegliaturo, altri due feriti

Sabato mattina tragico sulla A2 del Mediterraneo. E' infatti di una vittima (Luca Barone, 32 anni di Figline Vegliaturo in provincia di Cosenza. Gestiva un bar a Grupa, frazione del comune di Aprigliano) e due feriti il bilancio del violento impatto tra veicoli avvenuto intorno alle 10.30 ad un paio di chilometri dallo svincolo di Rogliano - Piano Lago, nella corsia sud.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi, un'autovettura ed un autofurgone. I feriti, estratti dalle lamiere, sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale con elisoccorso.

Sul posto sono giunti anche vigili del fuoco del Comando di Cosenza per la messa in sicurezza del sito, oltre alla polstrada per gli adempimenti di competenza.