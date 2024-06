Nuova Statale 106 tra Sibari e Corigliano Rossano, la Regione dà l’ok al certificato d’impatto ambientale

Entra nella fase cruciale il sogno di tanti di una 106 ammodernata ma soprattutto sicura. L’altro ieri il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 7408 ha dato il lascia passare per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto di raddoppio e messa in sicurezza della SS 106 nel tratto che riguarda la nuova variante da Coserie (Corigliano-Rossano) a Sibari e l’adeguamento della SS534 Sibari. Come è noto il nuovo tracciato prevede sia il raddoppio di alcuni tratti dell’attuale SS106 Bis, ma anche la realizzazione di una nuova sede stradale a 4 corsie, ossia di categoria “B”. Tale scelta è legata ai dati del traffico. Il progetto elaborato, pronto per essere finanziato, risponde alla necessità di supportare tutti i circa 21mila veicoli previsti in transito di media ogni giorno lungo l’arteria stradale. L’obiettivo è quello di alleggerire il traffico sull’attuale SS106 bis così da renderla più sicura e di conseguenza il tracciato individuato è quello che consentirebbe proprio di riuscire a centrale la primaria necessità per cui è stato partorito. Nel decreto varato dalla regione c’è infatti sia a certificazione della compatibilità ambientale che la sua utilità sociale.