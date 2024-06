Sanità al collasso a Corigliano Rossano, grave carenza di personale al reparto Nefrologia-Dialisi

Il reparto di Nefrologia-Dialisi dell’ospedale Giannettasio dello spoke di Corigliano Rossano che accoglie i malati affetti da malattie renali gravi dell’intero territorio, continua a soffrire per la carenza di personale sia medico che infermieristico.

Una grave mancanza che, in caso dovesse persistere, secondo quanto appreso dai familiari dei pazienti che vi stazionano per lunghi periodi dovendo essere curati e sottoposti alla dialisi, metterebbe a rischio la stessa sopravvivenza del reparto con gravi conseguenze per i malati affetti dalle stesse gravi patologie che continuano, purtroppo a crescere.

Il reparto di nefrologia, infatti, dispone, secondo quanto appreso dagli stessi, di 9 posti letto che sono nella maggior parte dei casi sempre occupati per le gravi patologie dei pazienti che non possono essere curati a domicilio o altrove o in altri reparti, avendo necessità di essere sottoposti, come detto, alla terapia di dialisi in quanto anziani dializzati o, in altri casi, in attesa di trapianto. Da qui, anche le lunghe attese dei pazienti nei pronto soccorso. Dai familiari, i cui pazienti si trovano nel reparto di emergenza, si apprende, infatti, che i loro congiunti malati, già dializzati, che vi stazionano, vengono sottoposti alla terapia di dialisi e, dopo averla effettuata nella struttura dei dialisi, verrebbero riaccompagnati al pronto soccorso fino a quando non si libera uno dei nove posti di cui dispone il reparto di nefrologia.